Enfermeiros propõem casas de parto no SNS para grávidas de baixo risco

Investigadores da Escola Superior de Enfermagem do Porto propõem a criação de Unidades de Cuidados na Maternidade, um modelo de acompanhamento da mulher na gravidez e no parto de baixo risco e no pós-parto gerido por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Unidade pretende oferecer cuidados em maior proximidade e que vão ao encontro dos desejos das mulheres e dos casais.