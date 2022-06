Rafael Reis sagra-se campeão nacional de contra-relógio

O ciclista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) sagrou-se, nesta sexta-feira, campeão português de contra-relógio, no primeiro dia dos Nacionais de ciclismo de estrada, que decorrem em Mogadouro, Bragança, batendo Ivo Oliveira e João Almeida, dupla da UAE Emirates.

Rafael Reis, que já tinha terminado por três vezes no pódio (dois segundos e um terceiro lugares), consegue chegar pela primeira vez ao triunfo na elite masculina da especialidade, ao completar os 33,6 quilómetros da prova em 40m23s.

No segundo lugar ficou Ivo Oliveira (UAE Emirates), a 29 segundos do vencedor, enquanto João Almeida, que defendia o título conquistado em 2021, foi terceiro, a 41 segundos de Rafael Reis, que se mostrou “muito surpreendido” com a conquista do título de campeão.

?? Rafael Reis é o Campeão Nacional de Contrarrelógio de 2022 em Elites. ????????? Foi o mais veloz ao concluir os 33,6 km de percurso em 40m23s. Parabéns! ????

??Já Pedro Silva conquistou a Medalha de Bronze, ao terminar na 3.ª posição os 21,5 km, em 27m46s, em Sub-23. Parabéns! ?? pic.twitter.com/y1I1dIxAM7 — Glassdrive / Q8 / Anicolor Cycling Team (@GlassdriveQ8) June 24, 2022

“Sinceramente, não estava à espera desta vitória. Tive covid-19 há três semanas. Tinha muita instabilidade nos treinos. O percurso favorecia-me e consegui a vitória”, concretizou. “É um título que procurava há muito tempo. Não pensava que fosse este ano, mas acabei por vencer”.

João Almeida, que defendia o título conquistado em 2021, já está focado na Volta a Espanha. “Gostava de repetir a prestação de 2021. Comecei a treinar há pouco tempo e a preparação ficou longe do ideal. Agora o meu foco é a Volta a Espanha”, explicou no final do contra-relógio, antes de seguir para o estágio de altitude, em Andorra.

Na elite feminina, Daniela Campos (Bizkaia Durango) sagrou-se campeã portuguesa de contra-relógio, ao completar os 21,5 quilómetros em 32m35s, repetindo a conquista do título alcançado em 2021. Beatriz Pereira (Bizkaia-Durango) foi segunda, a sete segundos da vencedora, tendo Ana Caramelo (Kiwi Atlantico Louriña), a 12 segundos, sido terceira.

Em sub-23 masculinos, o mais rápido foi Pedro Andrade (Efapel), que completou o percurso em 27m10s, com 17 segundos de vantagem sobre Daniel Dias (Kelly-Simoldes-UDO), e 36 segundos sobre Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor).

Os Nacionais de ciclismo prosseguem no fim-de-semana com as provas de fundo. A elite feminina e os sub-23 masculinos vão para a estrada no sábado, enquanto a elite masculina decide o título no domingo.