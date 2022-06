Santos Silva pede maior clareza nos processos eleitorais e espera “trabalho frutífero” nesta legislatura

O Presidente do Parlamento apelou ao aperfeiçoamento do sistema eleitoral, através da clarificação e da uniformização dos procedimentos eleitorais.

O Presidente da Assembleia da República (AR) deu esta quarta-feira posse ao presidente e aos membros da Comissão Nacional de Eleições (CNE) no Palácio de São Bento, que foram eleitos por maioria no Parlamento em Abril. Na cerimónia, Augusto Santos Silva apelou a que se melhore a qualidade do processo eleitoral ainda nesta legislatura, designadamente no que diz respeito ao esclarecimento dos eleitores e à uniformização dos procedimentos, depois de nas últimas eleições legislativas mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa terem sido anulados por não virem acompanhados de uma cópia do cartão de cidadão.