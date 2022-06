Hospitais privados fizeram quase 30% dos partos em Lisboa e Vale do Tejo em 2021

Com a natalidade a diminuir em Portugal de ano para ano, os hospitais privados estão a conquistar terreno aos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a fazer cada vez mais partos. Mas este fenómeno acontece essencialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde, no ano passado, as unidades dos três grandes grupos privados de saúde localizadas na capital e na Amadora fizeram já 28,5% do total de partos, mesmo considerando toda esta vasta área que se estende desde as Caldas da Rainha até Setúbal.