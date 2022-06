Federação confirma subida administrativa do Belenenses

O Cova da Piedade não cumpriu os pressupostos financeiros, e será substituído na Liga 3 pela equipa do Restelo.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira a lista dos clubes licenciados para a Liga 3, confirmando a subida administrativa do Belenenses ao terceiro escalão do futebol nacional.

O clube do Restelo vai ocupar, por via administrativa, a vaga do Cova da Piedade, uma vez que o clube de Almada não cumpriu os pressupostos financeiros para a inscrição nas provas da FPF e será despromovido aos campeonatos distritais.

Segundo os regulamentos federativos, quem ocupa a vaga é o clube melhor classificado do escalão abaixo, que, neste caso, é o Belenenses, que foi o melhor terceiro classificado da fase de subida do Campeonato de Portugal.

A equipa de Lisboa acabou a época 2021/22 como terceiro classificado da fase de apuramento da Zona Sul, atrás de Fontinhas e Moncarapachense.