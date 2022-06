Hóquei: Benfica vence FC Porto e iguala final do campeonato

“Encarnados” ganharam, em Lisboa, por 3-0, com dois golos de Lucas Ordoñez. Terceiro clássico está marcado para quarta-feira, no Porto.

Depois de um 5-0 para o FC Porto no Dragão Arena, um 3-0 para o Benfica no pavilhão da Luz. Ao segundo jogo da final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, “águias” e “dragões” estão empatados em triunfos, voltando a medir forças na próxima quarta-feira.

Foi um jogo diferente do de há dias, com o Benfica mais forte defensivamente e o FC Porto incapaz de encontrar as redes da baliza adversária, mesmo de bola parada - e, neste capítulo, Gonçalo Alves não conseguiu manter os níveis de eficácia que tem mostrado ao longo da temporada.

O Benfica inaugurou o marcador numa jogada de insistência: Carlos Nicolía, atrás da baliza, colocou a bola no buraco da agulha, entre o guarda-redes e o poste, e deixou os lisboetas em vantagem.

Mas a parte final do primeiro tempo seria o período mais entusiasmante. A 23 segundos do intervalo, Gonçalo Alves falhou um livre directo (Pedro Henriques defendeu), a 16 foi Lucas Ordoñez a permitir a defesa de Xavi Malián, também de livre directo, e a 10 segundos do fim Nicolía desperdiçou um penálti.

Parecia que o intervalo ia chegar com 1-0 no marcador, mas, no último lance, um remate de recurso de Pol Manrubia acabou com uma defesa para a frente de Malián, devidamente aproveitada por Ordoñez para uma recarga bem-sucedida.

No segundo tempo, o avançado argentino voltaria a marcar, aos 7 minutos, e apesar de ambas equipas terem acumulado oportunidades de golo, o marcador já não sofreu alterações - nem quando Gonçalo Alves foi chamado a bater dois penáltis, ambos contrariados por Pedro Henriques.Depois de ter sido goleado em casa dos “dragões” na quinta-feira, por 5-0, o conjunto “encarnado” empatou a final, com golos de Xavi Malián (13 minutos), na própria baliza, e de Lucas Ordoñez (25 e 32).

A final, discutida à melhor de cinco jogos, prossegue agora na quarta-feira, às 20h, no Dragão Arena, sendo que o quarto jogo será novamente disputado no pavilhão da Luz.