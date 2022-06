FC Porto bate Benfica no primeiro jogo da final

O FC Porto, vencedor da fase regular da prova, entrou nesta quinta-feira a ganhar na final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, ao golear em casa o Benfica por 5-0.

O francês Carlo Di Benedetto, aos dois e 14 minutos, Gonçalo Alves, aos 13’, o espanhol Xavi Barroso, aos 22’, e Rafa, aos 27’, marcaram os golos da formação portista, que ao intervalo já liderava por 4-0.

A final, à melhor de cinco jogos, entre as duas equipas com mais títulos nacionais (somam ambos 23), prossegue no domingo, pelas 15h, na Luz, enquanto o terceiro jogo está marcado para quarta-feira, no Dragão Arena.