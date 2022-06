Beira-Mar preparado para fazer muito com pouco

O Beira-Mar está de regresso aos campeonatos nacionais. Em pleno ano dedicado ao centenário do emblema aveirense, nada como uma demonstração de força, orgulho e tenacidade, bem expressa na conquista de um histórico “triplete”. A época desportiva foi encerrada com o indiscutível triunfo na Supertaça da AF Aveiro, na passada quinta-feira, mas o futuro do clube não vai de férias. Pelo contrário, fervilhará intensamente com o lançamento de bases capazes de devolverem os aurinegros ao futebol profissional.