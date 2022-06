Servir Portugal, acima ou apesar de tudo? O que leva os jovens a seguir as Forças Armadas

“Nunca pensei entrar para as Forças Armadas”, começa por dizer Pedro Costa. A oportunidade surgiu numa fase em que não estava “feliz” com o emprego que tinha numa fábrica na área da tecnologia mecânica, e um panfleto conduziu-o até ao site de recrutamento do Exército. “Depois de me informar, fiquei interessado e quis mesmo dar o meu máximo para conseguir entrar.”