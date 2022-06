Portugal com dez jogadores na lista inicial para o Golden Boy

Outro destaque desta lista é o lateral Yan Couto, de 20 anos, que alinhou no Sporting de Braga, por empréstimo do Manchester City, e chegou a ser internacional jovem pelo Brasil.

Portugal conta com dez futebolistas na lista inicial de 100 nomeados para o Golden Boy, prémio do jornal Tuttosport que anualmente distingue o jogador mais promissor abaixo dos 21 anos a alinhar na Europa.

Na lista, que vai sendo sucessivamente votada, até ser reduzida a um grupo de 20 finalistas, Francisco Conceição (FC Porto), Diego Moreira (Benfica), Fábio Carvalho (Fulham), Fábio Silva (Wolverhampton), Henrique Araújo (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Paulo Bernardo (Benfica), Rodrigo Ribeiro (Sporting), Tiago Tomás (Estugarda) e Joelson Fernandes (Basileia) são os portugueses indicados.

O Benfica coloca entre os 100 mais promissores três campeões europeus da UEFA Youth League, os portugueses Diego Moreira e Henrique Araújo e ainda o italiano Cher Ndour, médio das “águias” que esteve na conquista europeia.

Outro destaque, numa lista com Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Elanga (Manchester United), Ansu Fati (FC Barcelona) ou Pedri (FC Barcelona) - que venceu já no último ano -, é o lateral Yan Couto, de 20 anos, que alinhou no Sporting de Braga, por empréstimo do Manchester City, e chegou a ser internacional jovem pelo Brasil.

Os antigos jogadores do Benfica João Félix (Atlético Madrid) e Renato Sanches (Lille) foram os portugueses já distinguidos com o prémio Golden Boy, respectivamente em 2019 e 2016.