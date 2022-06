Controlos fronteiriços no espaço Schengen foram pouco fiscalizados durante a pandemia

O Tribunal de Contas Europeu considera que “várias iniciativas pertinentes de Estados-membros da EU para combater a covid-19” em termos de controlo de fronteiras foram “descoordenadas” com a Comissão Europeia e não tiveram o devido enquadramento legal.

A Comissão Europeia “fiscalizou de forma insuficiente” os obstáculos provocados pela pandemia de covid-19 no direito da livre circulação de pessoas, dadas as “reduzidas ferramentas que tem ao seu dispor”. Esta é a conclusão geral de um relatório especial publicado esta segunda-feira pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE) relativo à fiscalização do controlo de fronteiras internas aplicado pelos Estados-membros da União Europeia (UE).