Miguel da Veiga, o prisioneiro da I Guerra que remendava sapatos para matar a fome

Nota-se que a casa de Isabel Veiga da Silva, 91 anos, é uma espécie de ninho para a família. O apartamento, no Alto de São João, em Lisboa, que foi “estrear” quando se casou, tem fotografias das várias gerações da família espalhadas por praticamente todas as divisões. Podem não viver com Isabel e com o marido João, mas é como se o resto da família estivesse sempre presente, sorridente naqueles retratos: a mãe de Isabel, ela e o marido em diferentes fases da vida, os irmãos dela, os filhos que teve, os netos, os bisnetos. Não há uma fotografia do pai dela exposta, mas é por causa dele que hoje nos encontramos.