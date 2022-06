Pequim emite alerta sobre surto “explosivo” de covid-19. Xangai começa testagem em massa

A capital da China, Pequim, está a enfrentar um surto “explosivo” de covid-19 ligado a um bar da cidade, alertou um porta-voz do governo no sábado. Pelo menos 115 das pessoas recentemente diagnosticadas com o vírus SARS-CoV-2 na região frequentaram o mesmo estabelecimento. A informação surge numa altura em que o país também começou a realizar testes em massa em Xangai para conter um aumento de casos associados a um salão de cabeleireiro na cidade.

Pequim já impôs novas restrições para conter a propagação do vírus da covid-19, com dois distritos da capital a encerrar locais de entretenimento. “O recente surto é de natureza fortemente explosiva e de âmbito muito vasto”, disse Xu Hejian, porta-voz do governo municipal de Pequim, num comunicado sobre a situação.

Embora a taxa de infecção da China seja baixa, o país mantém uma política de “covid zero” citando a necessidade de proteger os idosos e o sistema de saúde, mesmo quando outros países tentam viver com o vírus. Até ao momento, o país de 1,4 mil milhões de habitantes registou apenas 5226 mortes associadas ao vírus da covid-19.

​Nos últimos dias, foram registados 115 casos de covid-19 e 6158 contactos de risco ligados ao bar Supermarket Heaven em Pequim, lançando de novo a cidade de 22 milhões num estado de ansiedade. A capital tinha começado a relaxar as restrições à covid-19 há duas semanas, depois de controlar um surto que começou em Abril.

As autoridades de saúde de Pequim não anunciaram novas medidas restritivas durante o comunicado de sábado, mas a administração desportiva da cidade disse que todas as actividades desportivas para adolescentes, fora de campi escolares, seriam canceladas a partir de domingo. O Resort Universal de Pequim — um parque de diversões nos arredores da cidade — já cancelou os planos de reabertura porque três dos seus trabalhadores estiveram no bar Supermarket Heaven.

Testes em massa

Este fim-de-semana, as autoridades de Xangai ordenaram testes PCR para todos os residentes em 15 dos 16 distritos da cidade depois de serem detectados quatro novos casos locais de covid-19 fora das áreas de quarentena. Os residentes devem completar pelo menos um teste PCR por semana até 31 de Julho.

A testagem em massa chega pouco depois de Xangai levantar o confinamento na região, a 1 de Junho.

Em comunicado, as autoridades explicam que repreenderam e despediram vários funcionários a nível distrital por lapsos num hotel usado como centro de quarentena de pessoas que vêm do estrangeiro. As falhas do estabelecimento são apontadas como uma das causas pelo aumento dos casos da variante Ómicron do coronavírus em Xangai.

As autoridades avançam que também repreenderam e despediram alguns executivos da empresa proprietária do salão de beleza Red Rose, onde foram detectados três casos de covid-19 entre trabalhadores. Os empregados do salão não estavam a seguir as directrizes para realizar testes PCR diariamente, explicam as autoridades.

No total, a China continental registou 210 novos casos de coronavírus para 10 de Junho, dos quais 79 eram sintomáticos e 131 assintomáticos, informou a Comissão Nacional de Saúde.