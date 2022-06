“A educação das raparigas é uma solução climática”, diz Malala Yousafzai, numa acção com Greta Thunberg e Vanessa Nakate

A activista climática ugandesa Vanessa Nakate, a vencedora do Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai e a activista sueca Greta Thunberg juntaram-se esta sexta-feira em frente ao parlamento sueco, durante o protesto “Sextas-Feiras para o Futuro”, em Estocolmo, na Suécia. O protesto tinha faixas e cartazes que exprimem o apoio ao direito das raparigas afegãs à educação e ligam a crise climática e as soluções futuras para a mesma às oportunidades educacionais das mulheres em todo o mundo

A luta contra as alterações climáticas é também uma luta pelo direito à educação das raparigas, milhões das quais perdem o acesso às escolas devido a eventos relacionados com o clima, disse Malala Yousafzai, Prémio Nobel da Paz, à Reuters na sexta-feira. Yousafzai estava a falar fora do parlamento sueco, onde se juntou às activistas ambientais Greta Thunberg e Vanessa Nakate numa das sextas-feiras de protesto contra o clima que aí se realizam todas as semanas desde 2018 e que desencadeou um movimento global.

Em 2012, a agora com 24 anos de idade sobreviveu a ser alvejada na cabeça por um pistoleiro talibã paquistanês depois de ter sido alvo da sua campanha contra os esforços dos talibãs para negar a educação das mulheres. Posteriormente, tornou-se a mais jovem galardoada com o Prémio Nobel da Paz pela sua defesa da educação. “Devido a eventos relacionados com o clima, milhões de raparigas perdem o seu acesso às escolas. Acontecimentos como secas e inundações afectam directamente as escolas, as deslocações são causadas devido a alguns destes eventos”, disse Yousafzai numa entrevista.

Foto A activista climática ugandesa Vanessa Nakate, a vencedora do Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai e a activista sueca Greta Thunberg em frente ao parlamento sueco, durante um protesto "Sextas-Feiras para o Futuro", em Estocolmo, Suécia, a 10 de Junho de 2022. REUTERS/Philip O'Connor

“Por causa disso, as raparigas são as mais afectadas: são as primeiras a abandonar as escolas e as últimas a regressar”. Durante a manifestação, Yousafzai relatou uma história de como a sua própria educação foi interrompida pelas alterações climáticas à medida que a sua escola e muitas outras na localidade foram inundadas. Malala Yousafzai, Vanessa Nakate e Greta Thunberg salientaram todas como as mulheres, especialmente as dos países em desenvolvimento, foram desproporcionadamente afectadas pela crise climática e podem fazer parte da solução se forem habilitadas pela educação.

“Quando raparigas e mulheres são educadas, ajuda a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, ajuda a construir resiliência e também ajuda a reduzir as desigualdades existentes que tantas mulheres e raparigas enfrentam em diferentes partes do mundo”, disse Nakate, uma activista de 25 anos do Uganda.

Qualquer rapariga pode mudar o mundo se lhe forem fornecidas as ferramentas certas para o fazer” Greta Thunberg

Yousafzai, que endureceu o seu Fundo Malala, tornou-se também um símbolo global da resiliência das mulheres face à repressão, levou selos com os locais e turistas de passagem, e falou longamente às sextas-feiras para os activistas do Futuro que protestam no exterior do edifício do parlamento desde 2018, tornando-se um movimento global no processo.

Os activistas revelaram faixas e cartazes que exprimem o apoio ao direito das raparigas afegãs à educação e ligam a crise climática e as soluções futuras para a mesma às oportunidades educacionais das mulheres em todo o mundo. “Qualquer rapariga pode mudar o mundo se lhe forem fornecidas as ferramentas certas para o fazer”, disse Greta Thunberg.