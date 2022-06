Claire, a cadela que vestiu um casaco amarelo e entrou nas fotos dos Yellow Jackets

Não era suposto Claire, a bull terrier de Alice Van Kempen, ser modelo. A fotógrafa de animais, que explora locais abandonados, levou, numa das suas explorações, um cão para ser modelo e Claire para fazer companhia. Acabou por perceber que o modelo original não estava fadado para a fotografia — mas Claire, inesperadamente, estava. E foi assim que a cadela se tornou na protagonista dos retratos da dona.

Agora, foi a vez de os Yellow Jackets, Ivy e Athon, inserirem Claire nas suas fotos. O casal português, conhecido por fotografar espaços abandonados — como um castelo da Disney abandonado em Sintra —, sempre com os mesmos casacos amarelos, aproveitou uma viagem da fotógrafa neerlandesa e da cadela a Portugal e fizeram uma sessão numa casa abandonada. “​[Elas] visitam sozinhas a maior parte dos imóveis, e, se já é difícil para os exploradores 'comuns', imaginem adicionar um animal. As entradas têm de ser extremamente bem calculadas, assim como o estado do piso”, apontam os Yellow Jackets. ​Foi com essas preocupações em mente que enquadraram puseram Claire deitada na cama, à mesa, e até a passar a ferro. E, para que estivesse totalmente inserida na equipa, vestiram-lhe um casaco amarelo.

Claire já foi retratada nos livros Bull Terriers in the Netherlands, Bull Terriers in Action e Furbex, a Dog's Life of Urban Exploration. Uma estrela, portanto.