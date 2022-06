O Dia do Portugal das fracas instituições

Cumpre-se na quinta-feira, dia 16, um ano da visita de Ursula von der Leyen a Portugal, para aprovar com pompa o Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo o PÚBLICO, António Costa afirmou nesse dia: “Depois de termos sido os primeiros, queremos ser os melhores na materialização plena do plano robusto.” Que dia melhor do que o 10 de junho para fazer um balanço deste desígnio do primeiro-ministro?