O thriller (e a epidemia) de Saramago num palco entre Portugal e Catalunha

Sem motivo nem explicação aparentes, um homem é fulminado por uma cegueira branca enquanto está no carro, parado num semáforo. Essa cegueira alastra-se até se transformar numa epidemia, designada por “mal branco”, atingindo indiscriminadamente a população de uma cidade. Segue-se o confinamento dos doentes, empurrados para um manicómio por uma Ministra da Saúde que faria as delícias de qualquer ditadura militar. Criam-se núcleos de poder discricionário e lançam-se actos de violência e repressão; surgem movimentos de resistência e contra-ataques de solidariedade, liderados pela Mulher do Médico, a única que não perdeu a visão e, em vários sentidos, a razão.