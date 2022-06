População de freguesia de Arruda vai decidir se quer estação de tratamento de lixo

Consulta por voto secreto marcada para 26 de Junho. Câmara socialista garante que vai seguir a vontade da população de Arranhó. PSD teme que Valorsul procure outra localização no concelho.

Os cerca de 2 mil eleitores de Arranhó, no concelho de Arruda dos Vinhos, vão decidir, no próximo dia 26, se aceitam a instalação na freguesia de uma estação de tratamento e valorização orgânica (ETVO) da Valorsul. A Junta de Freguesia já decidiu, em articulação com os órgãos autárquicos municipais, promover uma “auscultação da população” sobre o tema. Poderão votar os cidadãos recenseados na freguesia, em duas mesas de voto instaladas na principal colectividade da vila de Arranhó.