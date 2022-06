Vinhos de Portugal chegam a São Paulo com duplas de sucesso e histórias de amizade

Depois de durante três dias ter recebido 6000 visitantes no Jockey Club do Rio de Janeiro, o Vinhos de Portugal no Brasil chegou esta quinta-feira a São Paulo para mais três dias de provas com críticos portugueses e brasileiros, conversas informais sobre vinho com diversos convidados e visitas ao Salão de Degustação onde perto de 80 produtores portugueses estão a apresentar os seus vinhos nesta 9.ª edição do evento.

O dia arrancou com uma prova apresentada pelo crítico brasileiro Jorge Lucki centrada no trabalho de uma dupla, as enólogas Sandra Tavares e Susana Esteban que, juntas, fazem os vinhos Crochet e Tricot. Tanto Sandra como Susana estrearam-se este ano no evento organizado pelo PÚBLICO e pelos jornais brasileiros O Globo e Valor Económico, em parceria com a ViniPortugal e curadoria da Out of Paper.

Depois da experiência do Rio, Sandra Tavares dizia à Fugas que tinha sido “fantástico ver tanta gente com tanta vontade de perceber e provar os vinhos portugueses” num ambiente que “permite desmistificar a ideia de que o vinho é uma coisa complexa e inatingível”.

Em conversas separadas, as duas amigas transmitiram a mesma impressão. “Eu não vinha ao Brasil desde antes da pandemia e achei uma diferença muito grande em termos de conhecimento por parte do público brasileiro”, afirma Susana Esteban, que faz um balanço muito positivo de três dias intensos no Jockey Club. “Achei que o interesse pelos vinhos portugueses tinha crescido imenso nestes últimos anos.”

Sandra partilha dessa opinião. “Já venho ao Brasil há muitos anos e vejo uma diferença enorme nos últimos tempos. Os brasileiros estudam muito sobre vinho, conhecem o produtor, as regiões, a história das pessoas. Ficam muito contentes por ver a pessoa que fez o vinho. É muito emotivo.”

Em São Paulo, o cenário muda. Em vez dos espaços exteriores do Jockey Club do Rio, com os cavalos a passar em fundo de vez em quando, aqui o evento é organizado na zona Cidade Jardim. As provas e os talk-shows acontecem no cinema Vip do shopping Cidade Jardim, com as suas confortáveis cadeiras com assentos que podem ser aquecidos.

É aí que, neste primeiro dia, Lucki apresenta os vinhos de Sandra Tavares e Susana Esteban, em que o Master of Wine Dirceu Vianna Junior fala de vinhos raros e seus mistérios, o crítico português Luís Lopes apresenta os grandes vinhos do Alentejo, e Manuel Carvalho, crítico e director do PÚBLICO, fala do Douro, apresentando “a nova face de uma região secular”.

Até domingo, o público de São Paulo poderá ainda descobrir qual “o melhor terroir de Portugal”, com Dirceu Vianna Junior, provar “os grandes brancos do Alentejo” com Jorge Lucki, perceber “o fascínio do vinho do Porto” com Manuel Carvalho, aprender quais são as “uvas clássicas de Portugal” e conhecer “grandes vinhos de Lisboa”, com Luís Lopes.

E ainda, numa prova muito especial, ouvir dois dos grandes enólogos portugueses, Luís Sottomayor, da Sogrape, e Pedro Baptista da Adega da Cartuxa, falarem sobre “a arte de fazer vinhos inesquecíveis” numa prova com os vinhos Legado e Tapada de Chaves, dirigida pela sommelier do restaurante Oro, no Rio, a argentina a viver há mais de uma década no Brasil, Cecília Aldaz.

No sábado, dia em que termina o evento, Jorge Lucki dará palco a outra dupla: Jorge Alves e Celso Pereira, do projecto Quanta Terra, no Douro, mais precisamente em Favaios. Vai-se falar sobre “o talento para fazer grandes vinhos” e mostrar como, tal como acontece com Sandra Tavares e Susana Esteban, as amizades são também uma parte fundamental desta história.