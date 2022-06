Fotografias, vídeos e desenhos contam a história da Piscina das Marés de Siza

Estão em exposição “as múltiplas vidas de uma das mais emblemáticas obras de arquitectura do século XX”: são desenhos, fotografias, audiovisuais, maquetes e objectos que “permitem reconstruir uma narrativa crítica do processo de projecto, construção e reabilitação” da Piscina das Marés, em Leça da Palmeira.

O complexo, desenhado por Álvaro Siza e construído entre 1960 e 2021, é “o resultado de consecutivas encomendas e revisões que foram ditando o crescimento paulatino do conjunto balnear, desde a edificação de um tanque de marés até à sua recente renovação e extensão para norte”, lê-se em comunicado enviado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP).

A exposição Nenhum sítio é deserto. Álvaro Siza: Piscina de Marés (1960-2021) está dividida em três secções e mostra, na primeira, “uma leitura temporal do processo de projecto e construção”. A segunda secção é “dedicada à recente intervenção (2018-2021), testemunhada através de fotografias de Inês d’Orey” (apresentadas também nesta fotogaleria), em conjunto com fotografias da obra, objectos resgatados do estaleiro, um documentário e maquetes que documentam a evolução do edifício. Na terceira parte da exposição estão patentes imagens captadas entre 1979 e 2022, de fotógrafos como Brigitte Fleck, Giovanni Chiaramonte, Roberto Collovà, Mimmo Jodice, Luís Ferreira Alves, Fernando Guerra, João Morgado, Niccolò Galeazzi, Marta Ferreira e Inês d’Orey.

Em exibição na FAUP até 1 de Julho, a exposição, com curadoria de Teresa Cunha Ferreira e Luís Urbano, integra o programa de celebração dos 40 anos da FAUP. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 20h. A entrada é gratuita.