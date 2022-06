Paula Rego pintou para contar

Conheci Paula Rego numa tarde de Agosto de 2010, durante a montagem da exposição retrospectiva de Victor Willing na Casa das Histórias Paula Rego. Fui ao seu encontro para confirmar a colocação de uma obra na parede, mas recuei com receio de interromper aquele momento íntimo de confrontação com a imortalidade. Fiquei a observá-la enquanto me vinham à cabeça, como num filme, as imagens que vira nas fotografias e que me tinham sido enviadas para integrar o catálogo desta exposição, de Paula, de Victor e dos seus filhos na quinta da Ericeira, em poses descontraídas e roupas coloridas dos anos 1970.