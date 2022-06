Faceta íntima de Santo António em novo romance lançado no sábado

Um romance histórico sobre Santo António de Lisboa, a lançar em Portugal no sábado, da autoria de Nicola Vegro, é baseado em documentos e textos autênticos e mostra a faceta mais íntima do Santo Popular de Lisboa.

António Secreto - A força de um Santo, que é lançado pela Paulinas Editora e o Museu de Lisboa - Santo António, faz emergir “o íntimo do protagonista com os seus problemas, as suas crises, os seus caminhos e as suas reflexões internas”.

“Mais do que contar a vida de um dos maiores santos do Cristianismo, Santo António de Lisboa-Pádua, a obra mostra um António que se move por entre intrincadas vivências pessoais e escolhas difíceis, guerras e interesses políticos, disputas teológicas e prelados corruptos, empenhado na defesa dos pobres e na luta contra a usura e a prepotência”, adianta uma nota sobre o lançamento da obra.

Nicola Vegro, realizador, argumentista, autor de documentários e curtas-metragens sobre a realidade juvenil, a emigração italiana para os Estados Unidos e as tradições populares e religiosas, procura apresentar “a personalidade de Santo António de Lisboa-Pádua em toda a sua plenitude, numa época cativante, rica de grandes fervores e conflitos religiosos que lançaram as bases da Europa e do pensamento moderno”.

A edição original, italiana, contou com a supervisão histórica de Luciano Bertazzo, director do Centro de Estudos Antonianos e docente de História da Igreja, na Faculdade de Teologia de Triveneto. Já a edição portuguesa tem tradução de Maria da Graça Ferrão e supervisão de Frei Severino Centomo, franciscano e chefe de redacção da revista O Mensageiro de Santo António.

A abrir o livro, lê-se que “nada é mais falso do que a imagem dos santos que ornamentam as nossas igrejas e que vivem na nossa imaginação, com as suas atitudes patéticas, aquele ar melancólico, aquele toque anémico e evanescente que emana de todo o seu ser, como se fossem eunucos”.

Para o autor, os santos são antes “obras-primas de Deus, pessoas extraordinárias que forçaram as portas do Céu. A sua coragem não conhece limites e mergulharam na vida sem descanso, à procura da verdade”.

“Durante a redacção do romance, a pesquisa histórica evidenciou alguns pormenores inéditos da vida do Santo que, se forem confirmados por estudos posteriores, poderão constituir uma descoberta de grande valia”, afirmou Luciano Bertazzo, citado numa nota sobre o lançamento da obra em Portugal, sem especificar quais os pormenores em causa.

A apresentação do livro está agendada para o dia 11, sábado, no Museu de Lisboa - Santo António, às 16h30.