Vieira não volta à presidência do Benfica “nem que Cristo desça à Terra”

O anterior presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou nesta segunda-feira, numa entrevista à CMTV, que não volta a ser líder do clube da Luz “nem que Cristo desça à Terra”.

“Posso ajudar no que o Benfica precisar e quiser, mas presidente? Nunca mais.” Vieira, sob suspeita de fraude fiscal, abuso de confiança, falsificação, branqueamento e burla qualificada mostrou-se ainda sentido com Rui Costa: “Houve grande deselegância dele quando tomou posse. Magoou-me bastante. (…) Além disso deu instruções para proibir dois fisioterapeutas de irem a minha casa. Até parece que iriam passar-me informações. Falo com pessoas do Benfica e dizem-me sempre para não dizer que falaram comigo», disse o ex-presidente das “águias”.

Vieira fala mesmo da existência de uma perseguição a tudo o que tem a ver consigo no clube da Luz. “O Benfica está ao nível dos melhores clubes do mundo. Não é obra minha, é do Benfica. O Vieirismo é o Benfica. Todo o trabalho ao longo dos últimos 20 anos está à vista de toda a gente. Se há uma caça às bruxas? Obviamente que há.”

O antigo presidente benfiquista passou ainda uma mensagem de vitimização. “De certeza absoluta que não roubei o Benfica. O Benfica é que, se calhar, roubou muito da minha vida familiar e empresarial. Passei 12 anos por burlão no caso BPN, espero que neste caso também seja inocentado em vida, não em morto. Têm de provar se cometi acto algum, porque não o fiz”, declarou.