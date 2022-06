Selecção do Canadá, em greve, falha jogo com Panamá

Na base da tomada de posição dos jogadores está um desacordo com a federação em relação aos prémios relativos à participação no Mundial do Qatar.

Duas horas antes do início do encontro com o Panamá, neste domingo, em Vancouver, os jogadores da selecção nacional de futebol do Canadá emitiram um comunicado a anunciar a falta de comparência e a fazer exigências à federação. Um braço-de-ferro que promete prolongar-se.

O Canadá assegurou a qualificação para o Campeonato do Mundo pela segunda vez na história. Neste domingo, estava previsto um jogo de preparação diante do Panamá, mas um desentendimento com a direcção da Canada Soccer (a federação do país) levou ao cancelamento da partida.

Os jogadores publicaram uma carta na qual acusam o organismo de “desrespeitar” a equipa, referindo-se a um diferendo em torno dos prémios relativos ao Mundial. Em causa estará um desacordo em relação à percentagem a atribuir aos futebolistas do total do prize-money que o Canada Soccer irá encaixar.

Canada Soccer's Men's National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 5, 2022

No sábado, a federação disse ao TSN (The Sports Network) que a proposta que apresentou ronda os 60% de um total de 10 milhões de dólares a distribuir igualmente pelos jogadores das selecções seniores masculina e feminina, adiantando que as exigências dos atletas variavam entre os 75 e os 100%.

“A federação, num esforço para aderir ao princípio da igualdade no pagamento, propôs que 60% do prémio do Mundial fosse dividido entre as duas equipas nacionais, ficando 40% para a federação”, concretizam, defendendo que esta proposta respeita o princípio da equidade.

Sem que tenha sido alcançado um entendimento, os jogadores pediram desculpa aos adeptos pela ausência do jogo deste domingo e lamentaram terem sido “desrespeitados” pelo Canada Soccer. Na próxima quinta-feira, há um encontro agendado com Curaçao, relativo à Liga das Nações da CONCACAF. Resta saber se os canadianos, desta vez, vão mesmo entrar em campo.