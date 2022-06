Ouvimos o pensamento do protagonista de A Tragédia de um Homem Ridículo (1981): é o dia do seu aniversário, já soprou as velas e quantas! Ugo Tognazzi é o proprietário de uma fábrica de queijos, a quem os funcionários ofereceram dois retratos encaixilhados, um do presente, o outro de quando ele tinha 25 anos; ele diz não se reconhecer na fotografia, sendo que o espectador hesita se ele se refere ao retrato do jovem ou do velho.