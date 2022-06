A Graça não marcha este ano, mas vai “desfilar” as suas queixas em tribunal

Clube do bairro diz terem existido “decisões ilegais” na classificação de 2019, último ano do evento, que o afastaram do desfile deste ano. Avançou com uma acção em tribunal contra a EGEAC e com uma providência cautelar ao desfile deste ano, que, entretanto, negou razão ao grupo. A empresa pública diz que tudo foi feito dentro das regras, que todos os participantes “conhecem e aceitam”.