Ronaldo nomeado para jogador do ano pelo sindicato em Inglaterra

Avançado português terá o actual detentor do prémio, Kevin de Bruyne, e um trio do Liverpool como adversários nesta corrida.

O avançado do Manchester United Cristiano Ronaldo e o médio ofensivo do Manchester City Kevin De Bruyne estão entre os nomeados para o prémio de jogador do ano em Inglaterra, atribuído pelo sindicato de futebolistas profissionais.

De Bruyne é o actual detentor do galardão, tendo vencido as duas últimas edições, enquanto Ronaldo conquistou o prémio por duas vezes na sua primeira passagem pelo United, em 2007 e 2008.

Os restantes nomeados são o central do Liverpool Virgil van Dijk, os avançados do Liverpool Sadio Mane e Mohamed Salah, e o goleador do Tottenham Harry Kane.