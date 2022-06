Jorge Jesus em negociações com o Fenerbahçe

Jorge Jesus deverá vir a ser o próximo treinador do Fenerbahçe. O clube turco confirmou nesta quarta-feira que estão a decorrer negociações com o técnico português, que aterrou ontem em Istambul para finalizar o processo.

Em comunicado, os dirigentes do Fenerbahçe informam terem “iniciado negociações com Jorge Jesus para ocupar o cargo de treinador principal”. Uma declaração que confirma as notícias dos últimos dias, que davam conta de um entendimento próximo entre as partes.

Jorge Jesus, de resto, viajou em avião privado para Istambul, onde uma comitiva do clube o recebeu, tendo depois prosseguido para o hotel.

O Fenerbahçe, que também já foi treinado pelo português Vítor Pereira, entre Agosto de 2015 e Janeiro de 2016, numa primeira fase, e já em 2021, numa segunda, terminou a Liga turca 2021-22 na segunda posição, a oito pontos do campeão, o Trabzonspor. De resto, o gigante de Istambul, recordista de títulos, não ganha o campeonato desde 2013-14.

É com o intuito de voltar a fazer do clube campeão que a direcção decidiu apostar em Jorge Jesus, que, segundo alguns jornais desportivos, pretenderá assinar um contrato de apenas uma época, para nessa altura fazer um balanço e avaliar se faz sentido continuar.

Segundo adianta o jornal turco Fanatik, um acordo entre Jorge Jesus e o Fenerbahçe terá já sido alcançado, devendo a oficialização da contratação surgir nas próximas horas.