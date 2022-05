Acesso aos tratamentos de hepatite C chega a demorar seis meses: “É prioritário acelerar o processo”

O director do Programa Nacional para as Hepatites Virais quer tornar o acesso aos tratamentos da hepatite C mais rápido. A média de espera entre o pedido do médico e o início do tratamento ronda os dois meses, mas a realidade não é igual em todo o país. Desde 2015 até 5 de Janeiro deste ano, 18 mil doentes foram dados como curados. Outros dois objectivos prioritários do programa são simplificar o portal de registo dos tratamentos e aumentar o acesso aos testes.