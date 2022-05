Virginia Pérez e Peter Frano vencem a Madeira Sky Race

A espanhola Virginia Pérez e o eslovaco Peter Frano venceram a Madeira Sky Race, corrida com 55,6 quilómetros e desnível positivo de 4.121 metros que decorreu no concelho de Santana, na costa Norte da Madeira. O melhor português foi o madeirense Luís Fernandes, que terminou a prova na quarta posição, sagrando-se assim campeão nacional de Ultra Sky Marathon.

Tendo como pano de fundo percursos que atravessaram a Reserva Mundial da Biosfera e uma grande variedade de cenários, como a floresta Laurissilva, o Pico Ruivo (1861 metros) e imponentes falésias costeiras, a Madeira Sky Race, foi a principal prova do Ultra Skyrunning Madeira.

Integrada no Skyrunner World Series da ISF – International Skyrunning Federation, a competição feminina foi dominada de início ao fim por Virginia Pérez. A espanhola cruzou a meta ao fim de 7h15m19s, assegurando o triunfo na segunda etapa das Skyrunner World Series.

No final, Pérez confidenciou que “se sentiu bem” ao longo de todo o percurso, o que lhe permitiu “forçar o andamento” na parte final. “Consegui acabar com o tempo que esperava, por isso estou muito feliz”, acrescentou.

Virginia Pérez elogiou ainda o trajecto da prova, que, “embora duro e técnico”, se destaca pela envolvência: “[Ver] o amanhecer das alturas do Pico Ruivo é algo que não se esquece.”

Em masculinos, o primeiro foi Peter Frano, atleta da Eslováquia, que percorreu os 55,6 quilómetros em 5h47m37s, seguido de perto pelo sueco Sebastian Ljungdahl, que demorou apenas mais dois minutos.

Entre os portugueses, Luís Fernandes e Dario Moitoso travaram um duelo apertado, mas o madeirense superiorizou-se ao açoriano na parte final, garantindo a quarta posição na geral e o título nacional.

“Foi uma prova dura, como sempre. Sabia que seria competitivo e arrisquei na parte final. Havia o campeonato nacional e foi uma grande disputa com o Dario e Miguel Arsénio. O meu desejo era ser bicampeão nacional de Sky Running. É um orgulho e uma satisfação pelo resultado que tenho vindo a realizar”, afirmou Fernandes após completar a corrida.

Na prova Vertical Santana Kilometer, com um trajecto bastante técnico e exigente de 4,8 km com um desnível positivo de 1003 metros, a inglesa Charlotte Cooton foi a vencedora com o tempo de 55m55s.

Nos homens, o espanhol Pere Aurell, especialista em longas distâncias, foi o primeiro e percorreu a distância em 45m19s.

Na Furão Sky Race, com um total de 10 km, Paulo Aguiar, vencedor desta prova no ano passado, repetiu o triunfo com o tempo de 49m24s, mostrando-se satisfeito por tudo ter corrido “super bem”: “No início estava com receio, por ter uma lesão no joelho, mas foi só começar a rolar. Na descida sentia-me bem e dei tudo por ali abaixo.”

Cumprido com sucesso mais uma edição, a Ultra Skyrunning Madeira tem o seu regresso já confirmado para o próximo ano: a 16 e 17 de Junho de 2023, os trilhos da costa Norte da Madeira voltaram a receber alguns dos melhores atletas da especialidade.