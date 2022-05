Ultra Skyrunning Madeira com mais de 600 inscritos

Constituída por cinco provas e integrada no Skyrunner World Series da ISF - International Skyrunning Federation, a prova decorre sexta-feira e sábado no concelho de Santana, na Madeira.

A ilha da Madeira e o concelho de Santana recebem a partir de sexta-feira mais uma edição do Ultra Skyrunning Madeira, evento constituído por cinco provas, de onde se destaca a Madeira Sky Race, corrida com 55,6 quilómetros e desnível positivo de 4.121 metros que em 2016 atingiu o patamar máximo do skyrunning mundial, integrando o Skyrunner World Series da ISF –International Skyrunning Federation.

Tendo como palco o concelho de Santana, na costa Norte da Madeira, os percursos do Ultra Skyrunning Madeira atravessarão a Reserva Mundial da Biosfera e uma grande variedade de cenários, como a floresta Laurissilva, o Pico Ruivo (1861 metros) e imponentes falésias costeiras.

Élia Gouveia, membro da organização e vereadora da Câmara Municipal de Santana, destaca que as expectativas para a prova foram superadas com 624 inscritos, explicando a elevada presença de atletas com “o boom do turismo na Madeira, um destino cada vez mais procurado para actividades outdoor”.

Abordando os desafios que a prova colocará à organização, Élia Gouveia realça que é importante “garantir a segurança a todos os participantes com um minucioso plano de segurança e um grande número de meios no terreno.”.

“Como a prova decorre numa zona protegida, 70% a disputa-se em áreas da Rede Natura 2000, das quais se destacam a floresta Laurissilva, património mundial da UNESCO, e o maciço montanhoso central que alberga espécies de fauna e de flora únicas no mundo”, acrescenta.

Outro aspecto importante para a autarca de Santana é conservação “dos trilhos onde se desenrola a prova”, que “são mantidos pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e pelas juntas de freguesia do concelho”, havendo, ainda, 25 quilómetros “onde as diferentes provas decorrem, que são mantidos pela organização do evento, uma vez que são muito pouco utilizados durante todo o ano e chegam mesmo a ser inóspitos”.

Numa modalidade que tem vindo a crescer de forma exponencial em vários países, especialmente Itália e França, um dos principais nomes que estará na Madeira é a consagrada Anna Frost.

Profissional desde 2004 e com um longo currículo de sucesso na modalidade, a atleta neozelandesa explica que continua a regressar à Madeira por encontrar na ilha uma “organização muito boa”, para além de ter a possibilidade de competir em “caminhos antigos ao longo das lavadas, pela serra”. “Tem tantos desafios diferentes, desde subidas acentuadas até o rio que desce até a praia. É uma corrida incrível.”

Para além dos elogios aos trilhos e percursos do Ultra Skyrunning Madeira, Anna Frost elogia a ilha com tem um “povo tão simpático e acolhedor”, e está “repleta de coisas para ver e fazer”, deixando ainda uma palavra para a Quinta do Furão, que terá um papel fulcral no evento, um local “tão bonito e acolher”, que mantém “uma sensação maravilhosa de cultura e tradição”.