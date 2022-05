De Fado Bicha a Scúru Fitchádu, o Iminente contou outras histórias de Portugal em Marselha

Quando o festival Iminente se estreou, em Oeiras, no ano de 2016, fê-lo à sombra de um desígnio (e da projecção) de Alexandre Farto, ou seja Vhils: dar a conhecer uma série de outros artistas que operavam essencialmente no espaço público (Wasted Rita, MaisMenos ou Pedrita, para falar de apenas alguns) e que o universo canónico da arte contemporânea tratava com algum paternalismo, como ainda acontece. E, ao mesmo tempo, expor as ligações destas artes com a música ou com a performance, porque está tudo relacionado.