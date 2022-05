“Justiça machista não é justiça.” Feministas protestam contra admissão de juíz anti-aborto no Tribunal Constitucional

A possível entrada de um jurista anti-aborto no Tribunal Constitucional levou várias mulheres às ruas do Porto nesta sexta-feira, 20 de Maio. Reunidas em frente ao Tribunal da Relação, as activistas entoaram palavras de ordem como “Nem um passo atrás” e “Justiça machista não é justiça”, enquanto estendiam uma faixa no Jardim da Cordoaria onde se lia “Trabalho reprodutivo é trabalho”.

Sob o mote “Tirem a mão dos nossos direitos”, feministas de diversos colectivos saíram à rua para “manifestar publicamente” a não-aceitação da possível subida de António Manuel de Almeida Costa ao Tribunal Constitucional, escolhido da “ala de direita” para suceder ao actual vice-presidente, Pedro Machete.

Camila Florêncio, de 33 anos, faz parte da associação A Coletiva, que não está alinhada com a eleição do jurista por considerar que “qualquer deslize” pode significar uma supressão de direitos. “Ninguém imaginaria que estaríamos a ver uma discussão sobre perdas de direitos do aborto nos Estados Unidos. Então, quando essa possível iminência acontece em Portugal, a nossa ideia é de vigilância”, disse. “É uma decisão que não vai passar pelo processo democrático da sociedade civil. Sendo eleito, ou não, a nossa ideia é continuarmos a ser vigilantes e a observar de perto.”

A concentração contou com feministas de todas as idades. Margarida, 14, e Helena, 16, não concordam com as decisões políticas de Portugal e sublinham que este tema é um direito de todos. “Cada pessoa deve ter perspectiva e opinião sob o seu próprio corpo”, assegurou Helena.

As manifestantes também relembraram a proposta do Governo, que não chegou a avançar, para a avaliação dos profissionais de saúde das Unidades de Saúde Familiar, que incluía novos critérios de avaliação por interrupções voluntárias da gravidez. “Tem havido vários movimentos a tentar [fazer] retroceder os avanços feministas”, referiu Ana Isabel Silva, 27 anos, representante da associação Feministas.pt. “Está a acontecer uma tentativa de retrocesso dos direitos das mulheres conquistados tão arduamente nos últimos anos por várias gerações de activistas.”

Nelson Garrido

António Manuel de Almeida Costa, actual membro do Conselho Superior do Ministério Público, é contra o direito ao aborto em casos de violação, argumentando que a taxa de gravidez decorrente do crime é muito baixa. O professor de Direito chegou a citar fontes científicas que remetem, não directamente, para alegadas experiências efectuadas em campos nazis.

Contactado pelo PÚBLICO, o Tribunal Constitucional não quis fazer comentários.

