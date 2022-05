Grupo Luz Saúde junta-se à CUF e consegue ter lucros em 2021

Grupo fechou 2021 com um saldo positivo de 16,6 milhões de euros, quando no ano anterior tinha registado um prejuízo de 16,3 milhões. Em 2020, três dos maiores grupos privados de saúde terminaram com saldo negativo por causa da pandemia.

Depois de um ano marcado por prejuízos, o grupo Luz Saúde voltou aos lucros e fechou 2021 com um saldo positivo de 16,6 milhões de euros. Em 2020 tinha tido um resultado líquido consolidado negativo de 16,3 milhões de euros. Foi o “forte crescimento do segmento privado nos restantes meses” do ano passado que compensou o “impacto negativo que a pandemia provocou nas diferentes unidades do grupo”, nomeadamente durante o “primeiro trimestre no caso do segmento privado e ao longo de todo o ano no segmento público”. Em 2020, três dos maiores grupos privados de saúde terminaram com saldo negativo por causa da pandemia.