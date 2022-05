A derrota do SPD na Renânia do Norte-Vestefália pode atingir o Governo nacional

As eleições na Renânia do Norte-Vestefália terminaram com uma pesada derrota do Partido Social Democrata (SPD), que teve o resultado mais baixo no estado depois da II Guerra Mundial, 26,7%, quando o partido nunca tinha ficado abaixo dos 30%. O resultado do Partido Liberal Democrata (FDP) também foi baixo e uma derrota assinalável, com apenas 5,6%, pouco acima do que é preciso para ter representação parlamentar.