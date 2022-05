Resolver a difícil relação entre Lisboa e os carros ainda não passa de um pára-arranca

Proposta aprovada pela oposição do executivo de Moedas prevê o condicionamento do trânsito na cidade, com iniciativas de corte de trânsito aos fins-de-semana e diminuição da velocidade. Moedas acusa oposição de “soberba” e não ouvir as pessoas. Especialista critica diminuição de velocidade nas vias estruturantes e defende as Zonas 30 dentro dos bairros.