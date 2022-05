Limites de velocidade nas cidades: o exemplo europeu

A oposição na Câmara de Lisboa aprovou nesta quarta-feira uma proposta que determina a redução em 10 km/h da velocidade máxima de circulação permitida na capital, o que está a gerar grande debate. Mas este é um caminho já feito noutras cidades europeias, tanto por razões de segurança rodoviária, como para reduzir níveis de poluição ambiental e sonora. Espanha, França e Inglaterra são um exemplo disso mesmo.

Em 2018 foi colocado em curso a iniciativa Madrid Central: uma zona de baixas emissões e com trânsito limitado. Uma medida que procura melhorar tanto a qualidade do ar da capital espanhola, como favorecer os pedestres e os ciclistas. Através da Madrid Central procura-se ainda devolver “protagonismo aos transportes públicos da cidade”, segundo consta no site do turismo da capital espanhola. Nas vias urbanas com faixa de circulação única o limite de velocidade é de 30 km/h, sendo que nas vias com duas ou mais faixas, a velocidade é 50 km/h. Em Maio de 2021, o ministro da Administração Interna espanhola, Fernando Grande-Marlaska, decidiu estender esta medida de redução de velocidade nas zonas urbanas a todo o território.

Por sua vez, nas ruas parisienses a velocidade máxima está estabelecida, desde 30 de Agosto de 2021, nos 30 km/h, havendo no entanto algumas excepções onde a velocidade pode ir aos 50 e aos 70 km/h, concretamente nas vias estruturantes e de escoamento de tráfego. Na base da decisão, está o objectivo de aumentar a segurança na cidade, através da diminuição de acidentes que envolvam veículos automóveis, ciclistas e peões. Através da redução da velocidade limite, está previsto que o número de acidentes graves e fatais possa ser reduzido em pelo menos 40%. A redução da poluição sonora e ambiental e a melhoria da qualidade do ar são outros objectivos visados pela redução da velocidade na capital francesa.

Já em Londres, vigora como limite máximo de velocidade os 32 km/h (20 milhas por hora). Uma decisão que entrou em vigor em 2020 com o intuito de reduzir o número de vítimas mortais em acidentes automóveis. Em 2022, a capital britânica tenciona reduzir novamente o limite de velocidade nas ruas da cidade para os 24 km/h (15 milhas).