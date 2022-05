A primeira moto da Seat é eléctrica e chega em Junho a Portugal

É a primeira vez que a Seat se aventura nas duas rodas e fá-lo com uma scooter 100% eléctrica, que se coloca ombro a ombro com as motos de 125 cm3, cujo guiador pode ser assumido por quem tenha a categoria B da carta de condução. Capaz de transportar duas pessoas, e com mala para dois capacetes, a eScooter 125, que chega a Portugal em Junho, combina um motor eléctrico de 7 kW, com um surpreendente binário anunciado de 240 Nm, e uma bateria de iões de lítio de 5,6 kWh, sendo capaz de percorrer até 133 quilómetros com um único carregamento, anuncia a marca.

Sobre os carregamentos, destaca-se o facto de a marca ter optado por uma bateria que pode ser recarregada em postos públicos da rede, mas também em casa, seja qual for a infra-estrutura residencial, já que é amovível, podendo ser transportada como se fosse um trolley de viagem. Mas não será tarefa fácil se for preciso subir escadas e não se tiver acesso a elevador: pesa 41 kg.

Para quem não estiver preocupado com a autonomia, a aceleração de 0 a 50 km/h em 3,9 segundos promete ser uma aliada para se desenvencilhar no trânsito urbano, enquanto a velocidade máxima de 95 km/h admitirá um razoável comportamento estradista. Os números, explica a Seat, explicam-se também pelo baixo peso (152 kg), sendo possível adequar as prestações às necessidades, através de três modos de condução disponíveis, Eco, City e Sport. A motorizada chega ainda com marcha-atrás, uma funcionalidade que não é transversal ao segmento em que se insere, com o propósito de tornar as manobras mais fáceis.

Entre o equipamento, sublinha-se a opção por faróis full-LED e um ecrã digital onde são exibidas informações de instrumentação (velocidade, estado da carga da bateria e respectiva temperatura, motor e inversor, modos de condução, velocidade média e autonomia). Através de uma app, é possível receber no smartphone, e em tempo real, várias informações, como a localização da scooter, nível de bateria e autonomia estimada, assim como abrir e fechar o banco/mala ou ligar/desligar o motor.

A Seat Mó é uma recém-criada divisão da marca de Martorell do Grupo VW: dedica-se a estudar a forma de atrair clientes, tipicamente jovens, numa altura em que a idade média para aquisição do primeiro automóvel na Europa já vai nos 38 anos.

Além do mais, a submarca quer dar resposta às necessidades de mobilidade (de onde vem o nome Mó) urbana, tendo analisado a cada vez maior dificuldade em levar o carro para as cidades. Assim, tira da manga soluções 100% eléctricas, acessíveis e fáceis de usar, sem abdicar de um dos mantras da Seat, o “prazer de condução”: além da scooter, já rola com trotinetas eléctricas (a eKickScooter 65 está disponível em Portugal, enquanto a 25 está para breve) e tem a criação de um microcarro em estudo.

A eScooter 125 tem um preço de 6225 euros, sendo possível contratar um crédito através da financeira da marca, que propõe mensalidades a partir de 123 euros, sem entrada inicial. No entanto, o trunfo passa pelos gastos com a manutenção, tendo os componentes associados a uma mecânica eléctrica menos desgaste que os associados a um motor de combustão: e com a utilização: 100 quilómetros, avança a Seat Mó, completam-se com um gasto de 3,15 kWh, o que, em carregamento doméstico e dependendo do fornecedor, representa um custo de 60 a 80 cêntimos.