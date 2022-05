Belenenses SAD perde com Famalicão e segue em último a uma jornada do fim

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado, complicou nesta segunda-feira a sua manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao perder em casa com o Famalicão, por 3-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

Alex Nascimento (44 minutos), na própria baliza, e Baraye (90'+3') marcaram para os “azuis”, mas Adrián Marín (67'), Bruno Rodrigues (76') e Pepê (90'+5') garantiram o triunfo ao Famalicão, que subiu ao 12.º posto, com 36 pontos.

Com uma jornada por disputar, o Belenenses SAD é 18.º e último classificado, com 25 pontos, menos um do que o Moreirense (17.º) e dois do que o Tondela (16.º), que está em lugar de acesso ao play-off de manutenção.

A derrota do Belenenses SAD permitiu ao Arouca (15.º), que tinha subido na última temporada à I Liga, garantir a permanência no primeiro escalão.