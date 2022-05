Nas fotografias de Carlo Valsecchi não se vê o inimigo, mas ele está lá

A neve derreteu, não passa já de uma poça a aflorar a pedra, mas foi naquele chão do Altopiano di Asiago, no Nordeste de Itália, que morreram 150 mil homens num dos episódios mais sangrentos da I Guerra Mundial. A zona montanhosa no Veneto foi um dos três locais escolhidos pelo fotógrafo Carlo Valsecchi (n. 1965) para a sua narrativa visual sobre o conflito — os outros foram o monte Zugna​ e Redipuglia.