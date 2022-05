Em Aveiro, os outros são “pessoas como nós”

Em 2021, ainda em contexto de pandemia de covid-19, o fotógrafo e videógrafo aveirense Bernardo Conde, também organizador do evento Exodus Aveiro Fest, decidiu palmilhar as ruas da sua cidade natal procurando ir ao encontro daqueles que vivem e visitam a cidade. O objectivo? “Buscar a essência de cada pessoa, na descoberta do que as move, do que sentimos que o mundo precisa, do que nos aproxima enquanto seres humanos com origens diferentes, profissões diferentes, vidas distintas, mas tão próximas do que nos faz ser humanos”, refere o autor, em comunicado dirigido ao P3. “Numa altura em que a desconfiança se instalava, por medo de infecção ou desconhecimento dos perigos da doença [covid-19], este projecto procurou afirmar a necessidade da solidariedade entre conhecidos e desconhecidos, mostrando que o que nos une é mais forte do que o que nos separa”, acrescenta.

E assim nasce o conjunto de retratos fotográficos e videográficos que dão corpo à exposição Os Outros - Pessoas Como Nós, patente no Teatro Aveirense entre os dias 7 de Maio e 8 de Junho. “Falamos sempre dos outros. Mas se calhar é preciso ouvi-los para percebermos que são pessoas como nós.” Partindo deste princípio, Bernardo procurou, com recurso ao registo audiovisual, “celebrar a singularidade e a diversidade" das muitas personalidades com que se cruzou em Aveiro.” A iniciativa contempla uma exposição de fotografia, um documentário e um livro que celebra a proximidade, a empatia, a cooperação.