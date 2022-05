Chegou o vinho mais caro do mundo e o vendedor é português

Foi pura coincidência. Tinha acabado de ler uma notícia sobre o roubo de máquinas agrícolas na cidade ucraniana de Melitopol por parte das tropas russas, que as levaram depois para a Chechénia. Imaginei logo o barbudo Kadirov em cima de uma debulhadora, acompanhado de outros barbudos em tractores, a entrarem Chechénia adentro a gritar “glória à Rússia!” e “Putin é o nosso querido pai!”. Pelos vistos, os ucranianos estão a revelar-se mais espertos do que os russos contavam e desactivaram a maquinaria à distância, pelo que Kadirov e os outros barbudos ou esperam pela paz ou terão que vender tudo em peças, se quiserem tirar algum proveito do roubo.