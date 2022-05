As guerras de Paolo Pellegrin e a vida de Agata Kay aterram no Festival de Fotografia de Amarante

A mostra começa a 27 de Maio com muitas imagens da agência Magnum, que arranca em Amarante as comemorações do seu 75.º aniversário.

A exposição As I Was Dying, de Paolo Pellegrin, com trabalhos em zonas em guerra, é um dos destaques do Festival Internacional de Fotografia de Amarante.

Na exposição, que vai decorrer de 28 de Maio a 28 de Agosto, serão exibidas fotografias captadas no Líbano, Sudão, Faixa de Gaza, Libéria e Iraque.

No seu trabalho, o italiano “Paolo Pellegrin apela à memória colectiva e ao sentido de co-responsabilidade inerente ao acto de reportar situações de fragilidade humana”, assinala o promotor do evento, em comunicado.

A mostra vai ser inaugurada a 28 de Maio, às 18h, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, contando com a presença da directora global de exposições da Magnum Photos, Andréa Holzherr. Os trabalhos estarão patentes até 28 de Agosto.

Segundo a organização, outra novidade na programação do f/est Amarante é a presença da artista performativa Agata Kay, protagonista do livro Agata, da fotógrafa Bieke Depoorter. Agata Kay participará numa conferência agendada para 29 de Maio, às 15h, no claustro do Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso.

A exposição As Bravas, de Paulo Pimenta, que esteve patente na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, poderá ser vista nos claustros do Mosteiro de São Gonçalo, entre 27 de Maio e 3 de Julho.

No mesmo período, a Fábrica do Matias acolhe Remapear as margens: hipsografia do centro, com trabalhos de um colectivo de fotógrafos do Instituto de Produção Cultural e Imagem.

“Depois de, em 2021, termos feito uma primeira abordagem ao conceito deste festival, com aquela que designamos de edição zero, surge agora a primeira edição do f/est Amarante, que vem marcar o panorama cultural de Amarante, atribuindo à área da fotografia uma clara dimensão internacional”, referiu o presidente da câmara, citado num comunicado do município.

O autarca destacou, a propósito, o facto de a Magnum Photos iniciar, naquele evento, as comemorações mundiais do seu 75.º aniversário, o que, vincou, “constitui uma honra para Amarante”.

A exposição Magnum Photos 75 years poderá ser vista nas ruas de Amarante, em formato digital, através da leitura de QRCode, e em papel, até 31 de Agosto.