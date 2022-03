Porque a humanidade sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, a Magnum Photos celebra 75 anos

"Dois anos após o apocalipse chamado Segunda Guerra Mundial, nasceu a Magnum Photos", pode ler-se no site oficial. A agência criada em 1947 tinha como membros fundadores Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David “Chim” Seymour, homens "profundamente marcados pelo conflito e motivados por um sentido de alívio associado ao facto de o mundo ter, de algum modo, sobrevivido". Desde 1947 foram dezenas os grandes conflitos que se levantaram sobre a face do planeta; recorde-se que, apenas no século XXI, eclodiram as guerras no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Iémen e que, em todos esses, os fotógrafos da Magnum estiveram presentes.

As imagens que a cooperativa partilha com o P3 e com o mundo – aqui estão visíveis apenas 20 das 89 disponíveis para venda no âmbito do evento online Magnum Square Print Sale, a propósito do 75.º aniversário da agência, a decorrer até 20 de Março – são alusivas ao tema "Precedents", que pode ser traduzido, de forma livre, por "o princípio" ou "o começo". "Os fotógrafos da Magnum que participam [no evento] procuraram, nos seus arquivos pessoais, imagens que assinalam o começo de algo novo", explica a cooperativa fotográfica num comunicado dirigido ao P3. "O começo pode ser literal – a origem – ou o momento em que tudo mudou. As fotografias escolhidas podem trazer um vislumbre do início de carreira do fotógrafo; podem ser fotografias de início de projecto ou de jornada, ou imagens que deram origem a uma nova obsessão."

O autor de cada fotografia disponível para venda vai doar 50% da sua parte de lucro para o Comité Internacional da Cruz Vermelha. Precedents é o primeiro de três eventos (Magnum 75 e Vital Signs, a decorrer em Junho e Outubro, respectivamente) para celebrar o 75.º aniversário da Magnum Photos.