Um Conselho de Cidadãos para aprofundar a democracia participativa

É com entusiasmo e expectativa que assistimos ao anúncio do Conselho de Cidadãos por Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Trata-se de uma experiência pioneira de democracia participativa em Portugal e, só por isso, já é louvável. Todos aqueles com um sincero compromisso com os valores de aprofundamento da democracia só poderão desejar-lhe êxito.