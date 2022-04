Separados pela linha do comboio, moradores estão contra criação de “ghettos” na Granja e na Aguda

Num dia da semana de manhã, como é habitual quase diariamente, Janete Zenha e Clementina Zenha, mãe e filha, passam pela estação de comboios da Granja para chegarem à praia com o cão para um passeio. Vivem a 200 metros dali e estão a pouco mais de cinco minutos a pé do mar, até onde descem sempre que podem. Nesta e noutras vezes atravessam a linha de comboio pela única passagem que ali existe. Param, escutam, olham e seguem quando têm a certeza de que nenhum veículo se aproxima do sítio onde estão. Fazem-no desta forma como sempre fizeram: por cima de um estrado instalado ao nível do solo entre os carris.