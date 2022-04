Eleições de Abril de 75 e 76 foram uma espécie de “peneira democrática”

Tentar traçar um calendário agregado da constituição e extinção dos partidos políticos portugueses do último século é uma tarefa praticamente impossível. Não há, em Portugal, qualquer entidade pública ou académica que disponha dessa informação sistematizada — de uma espécie de Torre do Tombo dos partidos. “A história política é feita por épocas e os partidos e movimentos são fruto de cada época”, argumenta o historiador Fernando Rosas para justificar que há períodos da história em que os partidos desse tempo específico estão muito bem analisados e documentados por alguns historiadores, mas que, no seu conjunto, não há uma investigação da história partidária portuguesa — isso seria tarefa de uma vida (ou mais), acrescenta.