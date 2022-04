Sem Moreira na corrida, PS quer começar a preparar candidatura ao Porto embalado pela maioria absoluta

Com Rui Moreira fora das próximas autárquicas por limite de mandatos, o PS olha com ambição para a Câmara do Porto na expectativa de a poder reconquistar nas próximas eleições municipais. Em 2025, somam 24 anos que os socialistas estão afastados do poder na segunda câmara do país e o novo ciclo que se abre com a saída de Rui Moreira encoraja o PS que irá disputar as autárquicas embalado por uma maioria absoluta que conquistou nas legislativas deste ano.