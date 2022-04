Os dois Leões de Ouro da 59.ª Bienal de Veneza vão para mulheres negras: Sonia Boyce e Simone Leigh

Duas mulheres, ambas negras, a britânica Sonia Boyce, e a norte-americana Simone Leigh, conquistaram esta manhã os principais prémios da 59.ª Bienal de Artes de Veneza: o Leão de Ouro para melhor representação nacional e o Leão de Ouro da exposição internacional, respectivamente.

Nascida em 1962, Sonia Boyce, uma descendente da enorme comunidade afro-caribenha radicada no Reino Unido, é a primeira mulher afro-britânica a representar o seu país na Bienal de Veneza. A instalação que levou ao pavilhão britânico é dominada por um vídeo, Feeling Her Way, que procura dar visibilidade à marginalizada história da música negra feita por mulheres na Grã-Bretanha. Para o efeito, a artista, professora de Artes e Design Negro na University of the Arts de Londres, convocou representantes de cinco gerações dessa história (Errollyn Wallen, Jacqui Dankworth, Poppy Ajudha, Sofia Jernberg, and Tanita Tikaram), que se reuniram nos estúdios Abbey Road para gravar um tema em conjunto.

Foto Feeling Her Way junta cinco músicas afro-britânicas de diferentes gerações Marco Cappelletti/LA BIENNALE DI VENEZIA

Entre as representações nacionais, o júri atribuiu ainda duas menções especiais: uma para França, representada pela primeira vez por uma artista de origem argelina, Zineb Sedira, e outra para o Uganda, cujo pavilhão junta trabalhos de Acaye Kerunen e Collin Sekajugo.

O pavilhão francês vinha sendo apontado pela imprensa especializada como um dos principais favoritos ao palmarés desta edição. Tendo por tema o movimento de libertação da Argélia que conduziu à independência do país em 1962, a exposição montada por Zineb Sedira, intitulada Dreams Have No Titles, toca na mais dolorosa das feridas coloniais francesas.

Nascida em Paris em 1963 mas actualmente radicada em Londres, Sedira evoca nesta instalação dois filmes que foram fundamentais para mostrar ao mundo a violência da ocupação francesa da Argélia: A Batalha de Argel (1966), de Gillo Pontecorvo, e Les Mains libres (1964/65), de Ennio Lorenzini.

Portugal faz-se representar na bienal que este sábado abriu as suas portas ao público por Pedro Neves Marques, com a instalação Vampires in Space. A única artista portuguesa incluída na exposição internacional deste ano, intitulada O Leite dos Sonhos, é Paula Rego.