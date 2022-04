Moradores queixam-se de violência policial no despejo de cinco famílias num bairro camarário das Olaias

Empresa que gere os bairros sociais da Câmara de Lisboa afirma que os despejados não quiseram apoios sociais e diz que irá continuar este processo contra as “ocupações abusivas” que abrangem “mais de 800 imóveis”.

Os moradores do Bairro Carlos Botelho, na zona das Olaias, na freguesia lisboeta do Beato, acusam a Gebalis, que faz a gestão dos bairros sociais da autarquia alfacinha, de despejar cinco famílias “de um dia para o outro” e “sem qualquer tipo de diálogo” em acções nos últimos dois dias. Acusam ainda a PSP, que levou a cabo os despejos de cinco andares, do “uso de violência desnecessária”. Já a Gebalis diz que se tratava de uma situação de “ocupação abusiva” e de ter identificado a “prática de actividades criminosas identificada pelas autoridades nos imóveis em questão”.